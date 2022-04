Grund für die Impfstoff-Entsorgung war laut Ministerium meist das abgelaufene Verfallsdatum. Nur in seltenen Fällen seien die Injektionsfläschchen zu Bruch gegangen. Mehr als 100.000 Corona-Impfdosen liegen in Thüringen aktuell noch auf Lager. Die Verfallsdaten liegen zwischen Juli diesen Jahres und Mai 2023. Das Ministerium geht davon aus, dass die Vakzine verimpft werden. Alternativ könnten sie an den Großhandel oder den Bund abgegeben werden, damit sie nicht vernichtet werden müssen.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt die Zahl der bisher vernichteten Corona-Impfdosen deutlich höher. Laut dem Gesundheitsministerium in Magdeburg wurden in Sachsen-Anhalt bisher knapp 110.000 volle Ampullen entsorgt statt verimpft. In Sachsen hat das Deutsche Rote Kreuz bisher 94.000 Impfdosen wegwerfen müssen. Die Hilfsorganisation kümmert sich in Sachsen um die Corona-Impfstoffe für die Landes-Impfstellen. Wie viele Dosen in Sachsen Krankenhäuser, kommunale Stellen und Arztpraxen wegwerfen mussten, ist nicht bekannt.