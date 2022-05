Trotz vollständigen Impfschutzes sind bislang über 60.000 Menschen in Thüringen an Covid-19 erkrankt. Rund 22.000 Impfdurchbrüche wurden bei Menschen mit Auffrischungsimpfung registriert. Das Gesundheitsministerium führte diese Daten am Freitag in seinem Corona-Wochenbericht auf. Knapp 41.000 solcher Fälle wurden bei Menschen mit Grundimmunisierung verzeichnet. Insgesamt wurden rund 363.000 symptomatische Corona-Erkrankte gezählt - die Mehrheit war nicht vollständig geimpft.