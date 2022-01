In Thüringen sind bisher 3,6 Millionen Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht worden. Diese Zahl nannte die Kassenärztliche Vereinigung ein Jahr nach dem Start der Impfstellen. Am 13. Januar 2021 waren zunächst 14 von ihnen in Betrieb gegangen. Inzwischen sind 66,6 Prozent der Thüringer vollständig geimpft. Im Vergleich zu anderen Bundesländern nimmt das Land dabei nach wie vor einen der hinteren Plätz ein.