Das Angebot für Corona-Familienimpfungen in Thüringen ist am Samstag vor allem in den größeren Städten gut angenommen worden. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind in den Städten an diesem Wochenende alle Termine ausgebucht.

Für den ersten Familienimpftag waren in den regionalen Impfstellen landesweit rund 10.000 Termine vergeben worden. Etwa die Hälfte der Impfwilligen waren laut KV Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Injiziert wurde das Mittel von Biontech/Pfizer. Ende Mai hatte die europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Unter-16-Jährige zugelassen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland hatte sich aber gegen eine generelle Empfehlung, Kinder mit dem Mittel impfen zu lassen, entschieden.

In Erfurt standen am Mittag etwa sechs Familien und warteten auf die ersten Impfungen. Die Kinder in der Warteschlange freuen sich, dass sie einen Termin bekommen haben. Vor allem wenn sie an das neue Schuljahr im Herbst denken. "Keine Lust mehr auf Maske im Unterricht und ständige Corona-Tests", sagt zum Beispiel der 13-jährige Aaron. Sein Vater denkt eher an den Familienurlaub im Herbst: "Wir haben letztes Jahr schon die Tests in der Türkei machen müssen und das geht halt auch ins Geld. Das war auch ein Grund."