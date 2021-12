Die Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat Ende November den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren freigegeben. Der Schritt ist vom EU-Parlament begrüßt worden. Das Vakzin ist bisher der einzige zugelassene Impfstoff für Kinder in der betreffenden Altersgruppe. Laut EMA soll der Impfstoff in zwei Impfungen mit einer Dosierung von jeweils zehn Mikrogramm verabreicht werden. Der Abstand zwischen den Impfungen sollte demnach drei Wochen betragen.



Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte äußerte sich in einer Pressemitteilung positiv zur Zulassung des Kinder-Impfstoffs. Er betont darin aber auch: "Die Annahme, dass die Impfung bei jungen Kindern einen anhaltenden Einfluss auf die Übertragungsrate des Virus nehmen wird, ist unbestätigt. Insoweit ist die Nutzen-Risiko-Abwägung bei der Impfindikation bei jungen Kindern besonders sorgfältig zu überprüfen und nicht so offensichtlich wie bei der Impfung von Erwachsenen. Die Forderung nach Impfungen der jungen Kinder zur Verhinderung eines allgemeinen Lockdowns ist nicht verhältnismäßig. Der Eigennutz für das Kind muss im Vordergrund stehen."