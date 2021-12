Das letzte Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena in dieser Saison fällt aus. Das teilte der Verein auf seiner Internetseite mit. Die für Samstag geplante Partie gegen den 1. FC Lok Leipzig wurde abgesagt, weil im sächsischen Team zu viele Spieler an Corona erkrankt oder in Quarantäne sind. Der Termin für das Nachholspiel ist noch nicht angesetzt. Das nächste reguläre Spiel der Jenaer in der Fußball-Regionalliga Nordost wird am 29. Januar gegen Energie Cottbus ausgetragen.