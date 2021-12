Die Stadt Jena eröffnet am Donnerstag ihr eigenes kommunales Kinder-Impfzentrum. Dafür hat sie im Volkshaus das Foyer und den Hermann-Schaeffer-Saal hergerichtet. Dort befindet sich auch ein kindgerechter Wartebereich. An zwei Impfstrecken soll täglich von 9 bis 19 Uhr geimpft werden. Seit Wochenbeginn läuft die Terminvergabe über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung. Geimpft wird aber auch ohne Termin. Das Angebot richtet sich laut Stadt vor allem an Eltern aus Jena und der Region, die ihre fünf bis elf Jahre alten Kinder impfen lassen wollen. Diese Altersgruppe sei von den Corona-Infektionen derzeit besonders betroffen, in vielen Regionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Altersgruppe am höchsten.