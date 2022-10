Also momentan gehen die Inzidenzen wieder nach oben. Und wir sehen auch, dass es mehr Fälle gibt. Also nicht nur asymptomatische Infektionen, sondern wirklich Krankheitsfälle. Allerdings haben wir jetzt - im Vergleich zu der Zeit vor Einführung der Impfung - vor allem ambulante Verläufe. Also wir sehen sehr gut, dass die Intensivstation gar nicht mehr so in Anspruch genommen werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Auch der Anteil der Patienten auf Normalstation ist deutlich niedriger, als es in den letzten Wellen war. Aber wir sehen eben vermehrt ambulante Verläufe.