Impf-Fahrplan Corona-Impfung für nächste Gruppe in Thüringen geöffnet

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat am Dienstag den weiteren Corona-Impfplan vorgestellt. Demnach soll die Prioritätsgruppe 3 ab sofort für alle Thüringer geöffnet werden. Eine neue Corona-Verordnung soll am Donnerstag in Kraft treten.