Über ein Internetportal sollen in Thüringen seit dieser Woche übrig gebliebene Impfstoffe verteilt werden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, sollen abgesagte Impftermine so zügig neu besetzt und damit Impfstoffe vor dem Verfall gerettet werden können.

Unter www.impfrettung.de können Ärzte übrig gebliebenen Impfstoff melden, zum Beispiel wenn ein Impftermin nicht wahr genommen wurde. Impfwillige können sich dann noch am selben Tag dafür einen Termin buchen.

Derzeit drohen in Thüringen fast 6.800 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca in den Müll zu fliegen, weil sie am 31. Juli verfallen. Viele Impfwillige verschmähen den Impfstoff, für den wiederholt die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StIKo) geändert wurden.