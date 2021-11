Lange Schlangen vor den Thüringer Impfstellen: Beim landesweiten "Impfen ohne Termin" war der Andrang am Samstag groß. Von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr konnten sich Impfwillige ohne Anmeldung mit den Vakzinen von Johnson&Johnson und Moderna impfen lassen - einige gingen aber auch leer aus.

Vor der Impfstelle in Arnstadt war bereits am Morgen eine lange Schlange. Bildrechte: MDR/Lisa Wennemer

In den Impfstellen in Arnstadt und Mühlhausen standen schon um 4 Uhr morgens die ersten Impfwilligen vor den Türen. Viele kamen für die Booster-Impfung, einige auch für ihre erste Impfung. Wer etwas später kam, um halb acht, zum Start der Impfaktion, musste sich schon in eine lange Schlange einreihen und etwa vier Stunden warten.