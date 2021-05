Limitierender Faktor der Impfkampagne in Thüringen ist und bleibt laut Ministerium der Impfstoff. Das gelte nicht nur für die Impfzentren, sondern auch für die Hausärzte. Auch sie könnten der großen Nachfrage ihrer Patienten kaum nachkommen, heißt es.

Das für Nordthüringen geplante vierte große Thüringer Impfzentrum soll laut Gesundheitsministerium im Juni mit der Arbeit beginnen. Bisher war von einem Start im Mai die Rede. Eingerichtet wird es in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde-Worbis. Damit solle dem Bedarf in der Region besser Rechnung getragen werden, heißt es.