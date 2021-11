Die Jenaer Stadtverwaltung appelliert an Eltern, erkältete Kinder nicht in den Kindergarten zu bringen. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, sind in den letzten Tagen vermehrt Kinder mit Husten und Schnupfen von den Eltern in den Kitas abgegeben worden. Wegen der angespannten pandemischen Situation sollten kranke Kinder aber zu Hause betreut werden, heißt es. Auch die Geschwister sollten dann zu Hause bleiben. Die Stadt weist auf die aktuelle Allgemeinverfügung hin. Diese schreibt vor, dass niemand mit Erkältungssymptomen die Einrichtungen betreten darf.