Trotzdem haben in mindestens drei Thüringer Landkreisen und Städten mehrere Hundert Mediziner und Pfleger Bußgelder wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bezahlt. So teilte die Stadt Erfurt mit, sie habe 61 Bußgeldbescheide in Höhe von 250 Euro und zwei in Höhe von 500 Euro erlassen. Von diesen seien nur fünf nicht gezahlt worden. Der Kreis Sömmerda gibt an, dass 209 Bußgelbescheide über jeweils 150 Euro erlassen und davon nur einzelne offen seien oder wegen eines Einspruchs bei Gericht lägen. Im Landkreis Nordhausen gab es wegen der Impfpflicht 150 Bußgeldbescheide zu je 250 Euro. In 89 Fällen liegt laut Landratsamt ein Einspruch beim Amtsgericht. Insgesamt folgt aus der rund zehn Monate gültigen Impfpflicht nur eine kleine Zahl an Bußgeldern.