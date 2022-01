Die Gesundheitsämter in Thüringen meldeten am Samstag 601 neue Corona-Fälle. 964 Infizierte wurden als genesen eingestuft. Außerdem wurden 18 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. In Thüringen sind gegenwärtig nachweislich 563 Fälle der Omikron-Variante bekannt.