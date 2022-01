Der Saale-Holzland-Kreis startet zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen eine weitere mobile Impfaktion. Laut Landratsamt wird am Donnerstag von 12 bis 17 Uhr an der Gemeinschaftsschule in Bürgel geimpft. Der Termin ist offen für alle, ohne vorherige Anmeldung. Verimpft wird das Vakzin von Biontech. Am kommenden Mittwoch ist das mobile Impfteam von 13 bis 17 Uhr im Jobcenter in Eisenberg, in der Fabrikstraße 32.