Corona-Pandemie Impfpflicht im Gesundheitswesen tritt in Kraft: So sollen Thüringer Gesundheitsämter handeln

Seit Dienstag greift die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in Thüringen. Für Beschäftigte ohne Impf- oder Genesenennachweis in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen drohen Bußgelder und Tätigkeitsverbote. Allerdings nicht sofort. Das Thüringer Gesundheitsministerium hat Anfang März einen Handlungsleitfaden an die Gesundheitsämter herausgegeben. Dieser soll bei der Umsetzung der Impfpflicht helfen.