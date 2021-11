Auf dem Portal www.impfen-thueringen.de waren am Montag etwa für Auffrischungsimpfungen nach einer mRNA-Impfung in den Erfurter Impfstellen erst wieder für Ende Dezember Termine frei. Für Erstimpfungen war etwa in Jena kein Termin buchbar, in anderen Städten lagen Termine teils einen Monat in der Zukunft. In kleineren Städten waren Termine hingegen mit wenigen Tagen Vorlauf buchbar. Am Samstag erlebten die Corona-Impfstellen in Thüringen zudem einen Ansturm. Mehr als 7.600 Menschen nahmen die dort angebotenen Impfungen ohne Termin in Anspruch.