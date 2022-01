In den anderen Abteilungen liege die Impfquote im Schnitt zwischen 80 und über 90 Prozent. Im November seien es noch zehn Infektionsfälle im Unternehmen gewesen, in den letzten sechs Wochen nur noch einer, sagt Frasiak weiter. Kündigungen oder Unmut in der Belegschaft habe es nicht gegeben. Wer sich gegen die Corona-Impfungen entschieden habe, sei nicht benachteiligt gewesen. Danilo Frasiak bilanziert: "Ich kann nur jedem empfehlen, sich damit auseinander zu setzen – egal ob Privatwirtschaft oder Staat. Weil am Ende ist es eine Motivation, sich impfen zu lassen."