Die Impfstelle im Geraer Stadtteil Bieblach ist am Sonntag geöffnet. Es ist die erste in Thüringen, die auch sonntags Impfungen ermöglicht. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte, ist dafür allerdings ein Termin nötig. Die Impfstelle ist am Sonntag bis 20:30 Uhr geöffnet. Laut Gesundheitsministerium ist die Kapazität in den Impfstellen von 27.000 auf 40.000 Impfungen pro Woche hochgefahren worden. Zudem würden in Thüringen 850 Hausärzte die Impfung anbieten.