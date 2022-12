In insgesamt sechs Anträgen ging es um Todesfälle. Ein Antrag davon wurde abgelehnt, drei werden noch bearbeitet. Bis Anfang Dezember gingen nach Angaben des Landesverwaltungsamtes 236 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens ein. Was als Impfschaden anerkannt wird und was nicht, ist genau definiert.