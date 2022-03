Der Thüringer Lehrerverband kritisiert kurzfristige Entscheidungen der Landesregierung in der Corona-Politik. In einer Erklärung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, wird ein realistischer Vorlauf angemahnt. Außerdem solle die Politik Entscheidungen transparent treffen. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer sollten in die Corona-Beratungen einbezogen werden.