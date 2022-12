Ursprünglich wollte das Land nach Angaben von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die Impfstellen bis März weiter betreiben. Der Bund habe aber sehr kurzfristig signalisiert, sich nicht weiter an den Kosten zu beteiligen. In Thüringen war die erste Corona-Schutzimpfung am 27. Dezember 2020 in einer Pflegeeinrichtung in Zeulenroda-Triebes verabreicht worden. Am 13. Januar öffneten die ersten Impfstellen.