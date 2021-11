Weihnachtsflair in der Innenstadt und ein Märchenwald sollen den Weihnachtsmarkt in Arnstadt ersetzen. Nach Angaben der Stadt sei der ursprünglich vom 2. bis 5. Dezember geplante Weihnachtsmarkt unter den jetztigen Coronabedingungen nicht durchführbar. Stattdessen werde nun an der Bachkirche ein Märchenwald aufgebaut. Ein Karussell, einzelne Weihnachtsstände und weihnachtliche Straßenmusik sollen in der Stadt verteilt werden. Außerdem sollen 130 Weihnachtsbäume aufgestellt und die Bachkirche beleuchtet werden.