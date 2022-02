Das so genannte "Seuchenparlament" in Bad Berka wird fortgesetzt. Wie Veranstalter Nikolaus Huhn mitteilte, können sich Interessierte ab sofort für die Diskussionsrunde am 4. März bewerben. Organisator Huhn lässt dabei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zur Pandemie zur Sprache kommen. In einer ersten Veranstaltung am 4. Februar wurde unter anderem über Ansichten zum Lockdown und das Impfen diskutiert. Interessierte können das "Seuchenparlament" als Gesprächsformat auch in seinen Ort einladen, wie Nikolaus Huhn mitteilte.