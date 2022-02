Aus den 2G-Shopping-Bändchen werden in Eisenach ab Mittwoch 3G-Bändchen. Die Aktion des Gewerbevereins bezieht damit neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit ein, die einen negativen Corona-Test vorweisen können, heißt es. Die Bändchen sollen das Einkaufen und Bummeln in der Innenstadt erleichtern, da die Corona-Nachweise nur einmal vorgezeigt werden müssen. Ausgegeben werden sie in den Corona-Teststellen im Rathaus, in der Alexanderstraße sowie in der Eisenach-Information am Markt und im Kaufhaus Schwager. Die Bändchen-Aktion läuft seit dem vierten Advent-Wochenende. Bislang wurden nach Angaben des Gewerbevereins 27.000 Stück ausgegeben.