Die Entscheidung, den Impfstoff von Johnson & Johnson in der Regel Über-60-Jährigen zu spritzen, wird nach Ansicht von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zu Verzögerungen beim Impfen in Flüchtlingsunterkünften führen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen werde sich die Entscheidung wohl kaum auswirken, weil es dort Ärzte und Dolmetscher gebe, sagte Werner am Montag. "Schwieriger wird es sicherlich in den Gemeinschaftsunterkünften und anderen Bereichen, wo wir impfen wollten."