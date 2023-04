Mit dem Auslaufen der verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen endet auch die staatliche Corona-Impfkampagne. In Thüringen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch rund 17.400 nicht verwendete Impfdosen eingelagert. Ungeöffnet und ultratiefgefroren haben sie laut Ministerium eine Haltbarkeit zwischen 18 Monaten (Biontech) und zwei Jahren (Johnson & Johnson).

Die letzten festen Impfstellen in Thüringen waren bereits Ende 2022 geschlossen worden und auch die mobilen Corona-Impfteams stellten vor Ostern ihre Arbeit ein. Ab nun gehört die Corona-Impfung zur Regelversorgung in den Arztpraxen. Die Vergütung der Impfungen wird seit Ostern nach KV-Angaben geregelt und beträgt 15 Euro pro Impfung. Das wurde in einer Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den gesetzlichen Krankenkassen beschlossen.