Corona-Impfungen für Kinder: Thüringen deutschlandweit auf Platz zwei

In Thüringen sind 12,9 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen vollständig gegen Corona geimpft. Am 14. August soll es den nächsten landesweiten Familien-Impftag geben. Diese Woche gibt es in Gera und Mühlhausen einen Impftag.