In ganz Thüringen bieten Impfstellen und Impfzentren am kommenden Wochenende mehr als 5.000 zusätzliche Termine an. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Mittwoch mitteilte, wird der Wirkstoff von Astrazeneca verimpft. Termine können über das Vergabeportal www.impfen-thueringen.de gebucht werden. Die zweite Impfung ist dann laut KVT für das Wochenende vom 24. und 25. Juli vorgesehen.

Interessenten können sich bei den landesweit 20 aufgelisteten Impftstellen in Thüringen anmelden. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa