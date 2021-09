Die Ständige Impfkommission empfiehlt inzwischen eine Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen ab zwölf Jahren. In Thüringen wird vom Gesundheitsministerium seit Anfang September auch eine Auffrischungsimpfung angeboten. Das Angebot richtet sich zunächst vor allem an Menschen über 80 Jahre, Personen mit Immunschwäche und an Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, deren vollständige Immunisierung inzwischen mehr als sechs Monate her ist