Am Samstag, 14. August, gibt es Thüringen einen weiteren Familienimpftag. An der Aktion beteiligen sich neben den meisten regionalen Impfstellen auch die größeren Impfzentren in Meiningen und Leinefelde. Dort können sich Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familienangehörigen von 07:30 bis 13:30 Uhr gegen Covid-19 immunisieren lassen. Eingesetzt wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.