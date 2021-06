Thüringen liegt somit im bundesweiten Vergleich auf den hinteren Plätzen. Den Grund dafür sieht das Ministerium auch in ausbleibenden Impfstoff-Lieferungen an Haus- und Betriebsärzte. So hätten die Hausärzte in den vergangenen Wochen mehr als 32.600 Impfdosen zu wenig erhalten.