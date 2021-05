Wegen kurzer Haltbarkeit Biontech-Impfstoff in Thüringen auch an Jüngere verimpft

In Thüringen wird der Corona-Impfstoff von Biontech in Ausnahmefällen auch an junge und nicht vorerkrankte Menschen verimpft. Das bestätigte ein Sprecher des ambulanten Medizinversorgers Kielstein GmbH MDR THÜRINGEN. Man wolle damit verhindern, dass Impfdosen entsorgt werden müssten, hieß es.

Zuvor war bekannt geworden, dass beispielsweise in der von Kielstein betriebenen Polyklinik in Erfurt einige auch sehr junge Erwachsene ohne Termin Biontech-Impfungen erhalten haben und weiter erhalten.

Vakzin muss aufgetaut schnell verimpft werden

Wie der Sprecher sagte, gibt es derzeit einen Überbestand am Biontech-Vakzin. Hintergrund sei die Tatsache, dass die Lieferungen zu Wochenbeginn einträfen und dann aufgetaut nur etwa 120 Stunden, also bis zum folgenden Wochenende, genutzt werden dürften. Gemäß der Bestimmungen könnten bei Ablauf der Frist auch Patienten damit versorgt werden, die nicht die sonst erforderlichen Kriterien der Priorisierung 3 erfüllen. So soll garantiert werden, dass das Serum nicht vernichtet werden muss.

Nicht mehr Impfdosen als andere Praxen

Das Unternehmen Kielstein bestellt nach eigenen Angaben die maximal mögliche Anzahl der Biontech- und Astrazeneca-Impfdosen für seine fast 100 Ärzte in Thüringen. In etwa sei das hälftig aufgeteilt. In der kommenden Woche werden mehr Biontech-Dosen erwartet als Astrazeneca-Ampullen. Insgesamt mehr Impfdosen als andere Praxen erhalte Kielstein nicht, heißt es.

Die Seren werden den Angaben zufolge gleichmäßig auf alle Niederlassungen verteilt. Das wird auf der firmeneigenen Internetseite anders dargestellt, wo Erfurt als überproportional gut versorgt eingestuft wird und ein deutliches Stadt-Land-Gefälle zu sehen ist. Diese Darstellung sei falsch, so der Sprecher. Das liege allerdings nur daran, dass alle Mitarbeiter derzeit an ihrer Belastungsgrenze arbeiteten und die Online-Informationen zur Impfstoff-Verteilung nicht bis ins Detail aktualisiert werden könnten.

Impfen ohne Terminvergabe