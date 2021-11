Grundsätzlich würde der Saale-Orla-Kreis begrüßen, wenn die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen auch für den Saale-Holzland-Kreis einen Impfbus organisiert. Das Thema soll in der nächsten Sitzung des Covid-19-Koordinierungsstabes besprochen werden. Unabhängig davon hält es der Kreis für zielführend, wenn bei der KVT über eine Wiederinbetriebnahme der Impfstelle Eisenberg (auf dem Gelände der Waldkliniken) nachgedacht wird.



Der Saale-Holzland-Kreis unterstütze auch Impfaktionen von Kommunen, hieß es. So findet zum Beispiel am 18. November von 14 bis 17 Uhr eine Impfaktion ohne Termin in Kahla statt, wofür das Schulverwaltungsamt die Räumlichkeiten (Turnhalle der Regelschule 'Johann Wilhelm Heimbürge') zur Verfügung stellt. Solche Initiativen würde der Kreis nach eigenen Angaben auch in anderen Orten gern unterstützen.