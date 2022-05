Die zentralen Impfstellen in Thüringen werden in den nächsten Monaten schrittweise geschlossen. Wie das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung mitteilten, stellen bis Ende Mai drei Impfstellen in Bad Salzungen (14. Mai), Hildburghausen und Meiningen (beide 21. Mai) ihre Angebote komplett ein. In Schmöll ist am 11. Juni die letzte Impfung.