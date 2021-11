Dass die KVT ihre Impfstellen zum Jahresende schließen will, das ist nachvollziehbar. Sie waren für viel mehr Menschen gedacht, als am Ende tatsächlich gekommen sind. Die Mietverträge mit den Einrichtungen laufen zum 31.12.2021 aus und auch die Beschäftigungsverträge mit den Mitarbeitern. Trotzdem wird es auch ab Januar 2022 weiterhin niederschwellige Angebote geben, aber immer unter der Prämisse, dass sich der Aufwand lohnt.

Das kann in Einkaufszentren sein oder an anderen zentralen Orten. Ob die Impfbusse noch touren, ist noch nicht entschieden, sicher ist, dass es weiterhin mobile Impfteams geben wird, die zum Beispiel Einrichtungen wie Pflegeheime aufsuchen. Der erste Ansprechpartner in Sachen Impfung wird also ab Januar der Hausarzt sein und die Hausärzte sind auch darauf vorbereitet. Bereits jetzt steigt die Zahl der Impfungen in den Praxen, meistens sind es Drittimpfungen und es impfen auch immer mehr Hausärzte, die Bestellung der Impfstoffe ist für sie kurzfristig möglich.