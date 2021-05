Covid-19 Kassenärzte wollen Thüringer Corona-Impfzentren erhalten

Hauptinhalt

Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen will die Impfzentren im Freistaat nicht schließen. Mehrgleisige Strukturen seien nötig, um so viele Menschen wie möglich zu impfen, so ein Verbandssprecher. Zuvor hatte die Staatsregierung Sachsens festgelegt, ihre Impfzentren ab Ende Juni zu schließen.