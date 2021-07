Unterdessen fordert die FDP-Fraktion in Thüringen ein Beurteilen der Pandemielage nicht allein anhand der Inzidenzwerte. Fraktionschef Thomas Kemmerich sagte, für eine realistische Einschätzung gebe es andere, wissenschaftlich begründete Parameter. So müssten die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem auch an der Hospitalisierungsrate gemessen werden.