Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 2.000 fast erreicht. Das Robert Koch-Institut meldete am Montagmorgen einen Wert von 1.911. Das ist der höchste Wert in Thüringen und der dritthöchste bundesweit. In Thüringen insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit vier Tagen über der Marke von 1.000 und damit mehr als doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt.