Eltern, die ihre fünf- bis elfjährigen Kinder gegen Covid-19 impfen lassen wollen, können das nun landesweit tun. Seit Montag werden die Impfungen für diese Altersgruppe in den meisten Impfstellen in Thüringen angeboten. Das sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Bisher gab es diese Möglichkeit hauptsächlich in fünf Städten.