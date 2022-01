Mit einem offenen Brief will das "Aktionsbündnis für Toleranz und Zivilcourage" in Rudolstadt für ein gemeinschaftliches Miteinander zur Eindämmung der Pandemie werben. Kritisiert werden in dem Brief solche Corona-Proteste, bei denen Symbole der extremen Rechten und Fackeln öffentlich zur Schau getragen werden. Das Onlineformular des offenen Briefes hatten am Dienstag mehr als 100 Menschen unterschrieben.