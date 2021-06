An den Thüringen Impfstellen sind ab sofort Impftermine für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren verfügbar. Das teilten das Thüringer Bildungsministerium und das Thüringer Gesundheitsministerium am Dienstag mit. An den beiden kommenden Wochenenden soll es Familienimpftage geben, an denen sich die jungen Menschen zusammen mit ihren Eltern oder nächsten Verwandten wie den Großeltern gegen das Corona-Virus impfen lassen können.