Ja. Kinder- und Jugendärzte in Thüringen vereinbaren auch Impftermine für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, für die die Impfung nicht explizit von der Stiko empfohlen ist. Das bestätigte der Verbandssprecher der Kinder- und Jugendärzte in Thüringen. Die Impfungen werden in den Praxen durchgeführt. Auch Hausärzte impfen Jugendliche.