Die ersten Termine sind seit dem 8. Dezember im zentralen Impfportal buchbar. Geimpft wird ab dem 15. Dezember, nachdem der am 13. Dezember gelieferte Impfstoff an die Impfstellen verteilt wurde. Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren können laut Kassenärztlicher Vereinigung bis zum 23. Dezember zunächst nachmittags in ausgewählten Impfstellen geimpft werden. Auch Zweittermine im Januar werden gleich mit vergeben.

Ab dem 27. Dezember soll das Angebot laut Kassenärztlicher Vereinigung auf alle Impfstellen des Landes ausgeweitet werden. Dann sollen sich Kinder überall nachmittags impfen lassen können. Je nach Resonanz könnten die Zeiten im neuen Jahr auf Vormittage und Wochenenden ausgeweitet werden. Ausgesetzt wird das Angebot demnach an Silvester und dem Wochenende nach Neujahr.

Niedergelassene Kinder- und Jugendärzte sollten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen erstmals bis zum 7. Dezember Impfstoff bestellen, wenn sie Fünf- bis Elfjährige gegen Corona impfen wollen. Eine Vial genannte Ampulle enthält zehn Einzeldosen. Es soll nur bestellt werden, wenn die jeweilige Praxis diese zehn Dosen auch verimpfen kann. Wie der Thüringer Hausärzteverband mitteilte, werden zu Beginn etwa 100 Thüringer Hausarztpraxen die nun begonnene Impfkampagne des Landes für jüngere Kinder unterstützen.

Außerdem bieten ab Mitwoch, 15. Dezember, einige Impfstellen die speziellen Kinderimpfungen an. Zunächst startet das Angebot in Sömmerda, Leinefelde, Erfurt (KKH) und Gera. Termine an den anderen Impfstellen in Thüringen werden in der Woche nach Weihnachten freigeschaltet. An allen Impfstellen ist entweder ein Kinderarzt im Einsatz oder ein Arzt, der im Umgang mit Kindern versiert ist. Es ist mehr Zeit für die Beratung eingeplant als bei Erwachsenenimpfungen üblich.