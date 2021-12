Im Saale-Orla-Kreis ist die dritte Schule wegen Corona geschlossen worden. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um die Regelschule "Prof. Franz Huth" in Pößneck. Dort wurden bis Mitte der Woche 30 Coronainfektionen bei Schülern registriert. Für die 269 Schüler wurde der Präsenzunterricht daher bis Mitte nächster Woche ausgesetzt. Auch die Schüler am Gymnasium "Am Weißen Turm" in Pößneck und der Grund- und Gemeinschaftsschule in Tanna sind bereits im Distanzunterricht.