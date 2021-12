Ungeimpfte Eltern fragen verstärkt bei der Sondershäuser Familienbegegungsstätte Düne nach Kinderwinterkleidung. Sie meldeten sich, weil sie aufgrund der 2G-Coronaregeln momentan nicht in allen Läden einkaufen dürfen, sagte Bianca Fliß. Ihr Team versuche jedem zu helfen, egal was der Grund sei. Sofern möglich, bekomme jede bedürftige Familie Winterkleidung für die Kinder, der Impfstatus spiele da keine Rolle. Im Fall von Ungeimpften werde auch auf Kleidungsangebote von Supermärkten und Discountern verwiesen.

In Thüringen sind am Freitag Menschen aus Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Laut Polizei beteiligten sich an einer Demonstration in Kahla im Saale-Holzland-Kreis etwa 250 Personen - in Rudolstadt waren es rund 100. Die Proteste seien friedlich verlaufen, Hygienebestimmungen seien weitgehend eingehalten wurden.