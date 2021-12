In Thüringen sind am Freitag Menschen aus Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Laut Polizei beteiligten sich an einer Demonstration in Kahla im Saale-Holzland-Kreis etwa 250 Personen - in Rudolstadt waren es rund 100. Die Proteste seien friedlich verlaufen, Hygienebestimmungen seien weitgehend eingehalten.