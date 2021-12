Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen in Thüringen noch vor Weihnachten möglich sein. Losgehen soll es laut der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ab dem 14. oder 15. Dezember in den vier größten Impfstellen des Landes in Erfurt (Katholisches Krankenhaus), Gera, Leinefelde und Sömmerda. Termine sollen ab dem 8. Dezember im zentralen Impfportal buchbar sein. Angedacht sind die Impfungen von 7.30 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20.30 Uhr.