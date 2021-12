Die ersten Termine sind ab 8. Dezember im zentralen Impfportal buchbar . Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren können laut Kassenärztlicher Vereinigung bis zum 23. Dezember zunächst nachmittags im Impfzentrum in Gera sowie in den Impfstellen Erfurt (Katholisches Krankenhaus), Sömmerda und Leinefelde geimpft werden. Auch Zweittermine im Januar werden gleich mit vergeben.

Außerdem gibt es ab dem 13.12. Impfstellen für Kinderimpfungen. Zunächst startet das Angebot in Sömmerda, Leinefelde, Erfurt (KKH) und Gera. Termine an den anderen Impfstellen in Thüringen werden in der Woche nach Weihnachten freigeschaltet. An allen Impfstellen ist entweder ein Kinderarzt im Einsatz oder ein Arzt, der im Umgang mit Kindern versiert ist. Es ist mehr Zeit für die Beratung eingeplant als bei Erwachsenenimpfungen üblich.